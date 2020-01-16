İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırmaya 30 bin lira ceza
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İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırmaya 30 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran işletmeye kişi başı 15'er bin TL'den yaklaşık 30 bin TL cezai işlem uygulandı.

16.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:23
İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırmaya 30 bin lira ceza

'ın ilçesinde izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran işletmeye kişi başı 15'er bin TL'den yaklaşık 30 bin TL cezai işlem uygulandı.


Olay, sabah saatlerinde Muratlı'nın Çevrimkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirket adına sondaj işinde çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen iki Türkmenistan uyruklu işçi kıskıvrak yakalandı. Çalışma izinleri olmayan mültecilerin kimlik tespitleri yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu şahıslar, memleketlerine gönderilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran işletmeye ise kişi başı yaklaşık 15'er bin TL'den yaklaşık 30 bin TL cezai işlem uygulandı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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