İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına baskın: 107 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına baskın: 107 kişi yakalandı

İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına baskın: 107 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde bir mermer ocağında izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, belirtilen işyerine KOM ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir mermer ocağında izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, belirtilen işyerine KOM ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında işyerinde çalışma izni bulunmayan 107 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. İşyerine toplam 1 milyon 262 bin 272 TL idari para cezası uygulanması için tutanak tanzim edildi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi Palankaya mevkiinde mermer üretimi faaliyeti gösteren iş yerinde izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırıldığı duyumunu alan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa KOM Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında yapılan kontrollerde, iş yeri içinde çalışma izni bulunmayan 107 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yapılan denetimlerde bahsi geçen işyerine 6375 Sayılı Kanunun 23. maddesine muhalefetten kişi başı 11 bin 976 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 262 bin 272 TL idari para ceza uygulanması amacıyla Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere tutanak tanzim edildi. Ayrıca izinsiz çalıştığı tespit edilen 49 yabancı uyruklu şahıs geçici koruma kapsamında, 3 yabancı uyruklu şahıs Uluslararası Koruma kapsamında bulunduğundan gerekli tebliğler yapılarak serbest bırakıldı. Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 55 yabancı uyruklu şahsa ise 6458 Sayılı Kanunun 5. maddesine muhalefetten toplam 263 bin 780 TL idari para cezası uygulanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı. - MANİSA

İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına baskın: 107 kişi yakalandı
İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına baskın: 107 kişi yakalandı
İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına baskın: 107 kişi yakalandı
İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına baskın: 107 kişi yakalandı
İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına baskın: 107 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye kalkışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmaya gelmiş
Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye kalkışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmaya gelmiş
Gece yarısı eve girip belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
Gece yarısı eve girip belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
Göçük altında kalan işçi hayata böyle baktı
Göçük altında kalan işçi hayata böyle baktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Demet Akalın Prens William
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına baskın: 107 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 16:56:05. #1.15#

title