İzinsiz kullandıkları kredi kartı yüzünden ölen iki kardeş toprağa verildi

14.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:33

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kredi kartını izinsiz kullandıkları için öldürüldüğü öne sürülen 2 kardeş Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.



Olay geçtiğimiz 12 Ocak Pazar gecesi Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Veysel ve Mustafa Akpınar isimli kardeşler geçtiğimiz aylarda Hüseyin Aslan'a (40) ait kredi kartını izinsiz kullandı ve borçlarını ödemedi. Bu yüzden taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Geçtiğimiz Pazar günü ise Aslan, konuyu görüşmek için Akpınar kardeşlerin çalıştıkları tekstil atölyesine gitti. Ancak Aslan ile Akpınar kardeşlerin arasında yine anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan, yanındaki tabancı ile kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı. Akpınar kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, Aslan ise iş yerinin kepenklerini kapatarak olay yerinden ayrıldı.



İş yerinden ayrılan Aslan ardından Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'ne giderek bu defa 7 bin TL alacaklı olduğu iddia edilen Ramazan Küçük'ü evinin önünde tabanca ile vurup öldürdü. Üç cinayetin katil zanlısı Aslan daha sonra olay yerinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde cinayette kullandığı tabanca ile intihar etti.



Aile üyeleri cenazede güçlükle ayakta durabildi



Seri cinayetlerde hayatını kaybeden Veysel ve Mustafa Akpınar kardeşler için Şuhut ilçesine bağlı Demirbel Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Akpınar kardeşler öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde Anne Hatice ve baba Mahmut Akpınar güçlükle ayakta dururken, aile üyeleri cenaze boyunca uzun süre gözyaşı döktü.



Olayda hayatını kaybeden Akpınar kardeşlerin evli ve 2'şer çocukları olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA