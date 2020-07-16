İzinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı
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İzinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı

İzinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir parkta izinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

16.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:50

İzinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir parkta izinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Cömert Parkı'nda izinsiz konser gerçekleştirmeye çalışan biri kadın 4 kişiye, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayan gruba, polis müdahalede bulundu. Polise direnmeye çalışan Kaya A., Tayfun S., Ümit Ö. ve Filiz Ö. yaka paça gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İzinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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