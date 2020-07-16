İzinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir parkta izinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir parkta izinsiz konser vermek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Cömert Parkı'nda izinsiz konser gerçekleştirmeye çalışan biri kadın 4 kişiye, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayan gruba, polis müdahalede bulundu. Polise direnmeye çalışan Kaya A., Tayfun S., Ümit Ö. ve Filiz Ö. yaka paça gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA