İzinsiz kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
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İzinsiz kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

İzinsiz kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta izinsiz kenevir yetiştiren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta izinsiz kenevir yetiştiren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; H.D. ve R.Ç. isimli şahısların izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Operasyon neticesinde, Devrek ilçesi Bılık köyünde bulunan H.D. ve R.Ç. isimli şahısların bahçesinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 kilo 68 gr kubar esrar, 76 kök kenevir bitkisi, 20 gr kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan tahkikat sonucunda hakkında işlem yapılan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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