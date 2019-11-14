İzinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

14.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:57

Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı. Çok sayıda kazı malzemeleriyle birlikte yakalanan şüpheliler, ifadelirinin alınmasının ardıdan serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA