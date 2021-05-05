İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Evcihüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin dağlık bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şahsı suçüstü yakaladı. Şahısların izinsiz kazıda kullandığı kürek, bel ve balyoz gibi malzemelere el konuldu.

Cumhuriyet savcılığınca olayla ilgili adli işlem başlatılırken, şahıslara da sokağa çıkma yasağını ihlalden idari yaptırım uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Adınız cinayete karıştı' diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 23:23:38. #1.14#

title