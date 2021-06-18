İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
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İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı bir köyde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Yapılan incelemelerin ardından çalışma başlatan ekipler kazı yapan 3 şüpheliyi kazı malzemeleri ile suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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