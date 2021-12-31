İzinsiz İHA uçuranlara 15 bin 479 lira ceza kesilecek

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM ) tarafından uygulanan idari para cezaları, yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak yeniden belirlendi. Buna göre; son yıllarda kullanımı giderek artan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile izinsiz, kayıtsız ve tescil olmadan uçuş gerçekleştirenlere 15 bin 479 TL idari para cezası uygulanacak. Uçak içerisinde sigara içmenin cezası ise 3 bin 868 TL oldu.

SHGM tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılında yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında yükseltilen yeni ceza miktarlarına göre; uçuş kullarını ihlal eden kural tanımaz yolcular ile uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamulleri kullanan yolculara ise 3 bin 868 lira ceza uygulanacak.

UÇAĞA LAZER TUTULMASI 25 BİN 800 TL CEZA

Uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine ve benzer ihlallerde bulunanlara ise 25 bin 800 lira idari ceza uygulanacak. Son yıllarda kullanımı giderek artan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile izinsiz, kayıtsız ve tescil olmadan uçuş gerçekleştirenlere 15 bin 479 lira idare para cezası uygulanacak. Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen, taranmaya ve elle aramaya direnç gösterilmesi, personelin işinin yapmasına engel olan yolculara ise 5 bin 158 lira ceza kesilebilecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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