İzinsiz Gösteride Silahla Polise Direnen Sanığa Hapis

Adana'da, terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye silahla katılarak polise direndiği ve örgüt adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şiyar Sav ile avukatı katıldı.



Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.



Mahkeme heyeti, sanığa, "terör örgütü propagandasına dönüşmüş toplantı ve gösteri yürüyüşüne kendini tanınmayacak hale sokarak silahla katılmak", "toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmakta ısrar etmek", "kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme" ve "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.



Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Çınarlı Mahallesi'nde 26 Aralık 2015'teki izinsiz gösteriye silahla katılan Şiyar Sav, yaşanan olaylar sırasında yaralanmış, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.