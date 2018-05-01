Fotoğrafı İzinsiz Uçağa Basılan Mısırlı Futbolcu Salah, Çıldırdı
Bu sezon performansıyla nefes kesen Salah, fotoğrafının izinsiz olarak takım uçağına basılmasıyla adeta çılgına döndü: Bu yapılan son derece aşağılayıcı.
Hem İngiltere Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'la fırtınalar koparan ve futboluyla bütün dünyanın dilinde olan Mohamed Salah bugünlerde farklı bir konuyla uğraşıyor.
Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'yla mücadele edecek olan Salah'ın fotoğrafı federasyon tarafından izinsiz bir şekilde takım uçağının üzerine basıldı. Fakat imaj hakları başka bir şirkete ait olan Salah, fotoğrafını uçağında üzerinde görünce adeta çıldırdı.
"BU YAPILAN SON DERECE AŞAĞILAYICI"
Milyon dolarlık anlaşmayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Salah, Twitter hesabından da bu duruma sert tepki gösterdi. Salah yaptığı açıklamada 'Ne yazık ki, bu yapılan son derece aşağılayıcı… Bu konuda daha klas bir yaklaşım olacağını umuyordum.' dedi.
Salah'ın imaj hakları telekom devi Vodafone'a ait. Mısır Milli Takımı'nın sponsoru ise 'We' isimli şirket. Yaşanan anlaşmazlıkla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.
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Adam kurallara gore hakli , SALAH''IN resminden reklam olarak Ucak Sirketi para kirar. Bizim tv kanallari neden dizilerdeki araba markalarini bloko ediyor? veya mağaza isimlerini gostermiyor?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YA SENİNLE GURURLANIYORUZ HEM DİNDAR MUHAFAZAKAR GELENEKLERİNE BAĞLI BİR FUTBOLCU DİYE ÖVÜNÜYORUZ SENİNDE BUNLARA KARŞILIK MÜTEVAZİ OLMAN GEREKİR SENİN DIŞINDA 4 FUTBOLCUNUN DAHA RESMİ BASILMIŞ T. D DE BASILMIŞ ÜSTELİK MİLLİ TAKIMIN UCAGINA BASILMIŞ HERSEY PARA DEĞİL GURU DUYMAN GEREKİRKEN KIZIYORSUNCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Daha ne arıyosan salah göklerde geziyorsun. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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salahlan bu adamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adam haklı yani bari tipli birinin resmini koysalardı mesela dizinin yada teo emmi nin coşkunda olurdu yani.Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır