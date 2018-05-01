Fotoğrafı İzinsiz Uçağa Basılan Mısırlı Futbolcu Salah, Çıldırdı

Hem İngiltere Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'la fırtınalar koparan ve futboluyla bütün dünyanın dilinde olan Mohamed Salah bugünlerde farklı bir konuyla uğraşıyor.

Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'yla mücadele edecek olan Salah'ın fotoğrafı federasyon tarafından izinsiz bir şekilde takım uçağının üzerine basıldı. Fakat imaj hakları başka bir şirkete ait olan Salah, fotoğrafını uçağında üzerinde görünce adeta çıldırdı.

"BU YAPILAN SON DERECE AŞAĞILAYICI"

Milyon dolarlık anlaşmayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Salah, Twitter hesabından da bu duruma sert tepki gösterdi. Salah yaptığı açıklamada 'Ne yazık ki, bu yapılan son derece aşağılayıcı… Bu konuda daha klas bir yaklaşım olacağını umuyordum.' dedi.

Salah'ın imaj hakları telekom devi Vodafone'a ait. Mısır Milli Takımı'nın sponsoru ise 'We' isimli şirket. Yaşanan anlaşmazlıkla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.