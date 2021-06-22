BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
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BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ALMANYA'dan tatil için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Ahmet Y., tarlasına izinsiz ekim yapan kişi için 'Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın.

ALMANYA'dan tatil için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Ahmet Y., tarlasına izinsiz ekim yapan kişi için 'Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın. Yoksa sürecem' yazalı tabela yaptırdı. Eken kişi hala ortaya çıkmazken, tarladaki tabelayı görenler ise şaşkınlık yaşadı.

Almanya'da tatil için memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Ahmet Y., burada kendisine ait tarlaya ayçiçeği ekildiğini gördü. Şoke olan Ahmet Y., yaptığı araştırmada tarlasını eken kişiye ulaşamadı. Ahmet Y., 'Tarla sahibiyim. Kim ekti, arayın. Yoksa sürecem' yazılı tabela yaptırıp tarlaya dikti. Tabelaya telefon numarasını da ekleyen Ahmet Y., izinsiz ekim yapan kişinin aramasını bekliyor. Tabelayı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

'KOMİK BİR DURUM'

Yürüyüş yaparken tabeladaki yazıyı gören Murat Derin, "Biri vatandaşın yerini izinsiz ekmiş, dikmiş. Bu tabelayla da eken kişiye sesleniyor sanırım. Beni bul, yoksa tarlayı süreceğim diye. Tabi düşündüğünüzde komik bir durum. Umarım kendi aralarında anlaşırlar. Bu kadar ekilmiş ürün heba olmaz" dedi.

'UMARIM ANLAŞABİLİRLER'

Tabelayı görünce şaşırdığını belirten Hasret Soyuşen ise, 'Aracımla evden çıktım, seyir halindeyken yol kenarında bir tabela dikkatimi çekti. Özellikle o tabela üzerinde yazılan yazılar bana çok komik geldi. İnip bakmak istedim. Sanırım tarla sahibinin haberi olmadan başka biri onun yerine tarlasını ekmiş. Tarla sahibi bu durumdan çok mustarip, çünkü kim olduğunu bilmiyor. O yüzden böyle bir yol denemiş. Umarım denk gelip anlaşabilirler' diye konuştu.

Ahmet Y. ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti.

BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR
BURSA İZİNSİZ EKİM YAPAN KİŞİYİ TARLASINA DİKTİĞİ TABELAYLA ARIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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