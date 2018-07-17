İzinsiz "Drone" Uçuran Kişiye İşlem Yapıldı

İzinsiz "Drone" Uçuran Kişiye İşlem Yapıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, izinsiz "drone" uçuran kişiye güvenlik güçlerince işlem yapıldı.

İzinsiz

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, izinsiz "drone" uçuran kişiye güvenlik güçlerince işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kıyıköy beldesinde izinsiz drone uçurulduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda H.T'nin yetkili makamlardan izin almadan drone uçurduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince H.T. hakkında, idari yaptırım uygulanmak amacıyla hazırlanan tutanak, Kırklareli Valiliğine gönderildi.

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