İzinsiz balık avlayanlara ceza

Malatya'da iki ayrı yerde izinsiz balık avlayan 22 kişiye toplam 17 bin 855 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Arapgir ilçesi Sinikli Mahallesi'nde, Jandarma kolluk devriyesi esnasında 19 şahsın dere içinde olta ile balık avladıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan her birine 545 TL olmak üzere toplam 10 bin 355 TL idari yaptırım uygulandı.

Bu arada, Yazıhan İlçesi Eğribük Mahallesi'nde Jandarma kolluk devriyesi esnasında, Karakaya Baraj Gölü'nde 3 şahsın 50 adet olta ile balık avladıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan her birine 2 bin 500TL olmak üzere toplam 7 bin 500 TL idari yaptırım uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı