İzinsiz aldığı motosiklet ile kaza yaptı, hastaneye gidene kadar sevgilisinin fotoğrafına baktı

İzinsiz aldığı motosiklet ile kaza yaptı, hastaneye gidene kadar sevgilisinin fotoğrafına baktı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı.

İzinsiz aldığı motosiklet ile kaza yaptı, hastaneye gidene kadar sevgilisinin fotoğrafına baktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 15 yaşındaki sürücü, motosikleti abisinden izinsiz aldığı ortaya çıktı.

Kaza, ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi İhsan Likoğlu Sokak'ta meydana geldi. Adem K. idaresindeki 67 ABC 435 plakalı Ford marka otomobil, Taner Ç. idaresindeki 67 AAK 261 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü savrularak yaralanırken, otomobilin lastiğinin patladığı ve maddi hasar meydana geldiği görüldü. Çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, motosikletin hızlı geldiğini söyleyerek tepki gösterdi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sedye ile ambulansa alınan Taner Ç.'nin ambulansa bindirilirken sevgilisinin fotoğrafını öpmesi dikkat çekti.

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Adem K., evinin önüne girmek isterken kazanın olduğunu belirterek, "Sinyalimi verdim, buradan gelirken küt diye vurdu, anlayamadım. Süratli vurdu. Aracın ucundan kurtardı yoksa beni de götürürdü." Dedi. Mahalle sakini ise her gün motosiklet sürücülerinin süratli şekilde yoldan geçtiklerini, motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli sürüşler yaptıklarını söyleyerek şikayetçi olduklarını ifade etti.

Otomobil sürücüsü Adem K., polis ekiplerine kaza ile ilgili ifade verirken, kaza haberini alan motosikletin sahibi olay yerine gelerek motosikletin habersiz alındığını iddia etti. Motosiklet sahibi polis ekiplerine ifade vererek durumu anlattı. Kazaya karışan motosiklet, sahibi tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın