İzinsiz alanlara çadır ve kamp kuranlara 82 bin lira ceza Antalya'nın Kumluca İlçesinde Jandarma ekipleri deniz koylarına, izinsiz alanlarına, Doğa Koruma ve Milli Park alanlarına çadır kuranlara idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kumluca İlçesinde Jandarma ekipleri deniz koylarına, izinsiz alanlarına, Doğa Koruma ve Milli Park alanlarına çadır kuranlara idari para cezası uygulandı. 1 Mayıs 2020 tarihinden beri bugüne kadar koylara, izinsiz alanlara kamp kuranlara 210 kişiye toplam 82 Bin TL idari para cezası uygulandı. Yasaklanan alanlara çadır veya kamp kurmanın yasak olduğunu, idari para cezası uygulamasının devam edeceği bildirildi. - ANTALYA Kaynak: İHA