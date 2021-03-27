İzinsiz afişler imha ediliyor
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İzinsiz afişler imha ediliyor

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İzinsiz afişler imha ediliyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izinsiz şekilde asılan ve çevre ve görüntü kirliliğine neden olan branda, afiş vb ilan ve reklam görsellerini toplayarak imha ederek sorumlu olanlara yaptırım uygulandı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izinsiz şekilde asılan ve çevre ve görüntü kirliliğine neden olan branda, afiş vb ilan ve reklam görsellerini toplayarak imha ederek sorumlu olanlara yaptırım uygulandı.

İlçe genelinde izinsiz reklam ve ilan görsellerinin asılması ile ilgili uygulama yürüten Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli izinler alınmadan uygun olmayan yerlere asılan görselleri toplayarak imha etti.

Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı

Konuyla ilgili olan sorumlulara ulaşan Zabıta ekipleri, reklam ve ilan afişlerinin Süleymanpaşa Belediyesinden izin alınarak, belediyenin gösterdiği alanlara asılması gerektiği bilgisini paylaştı. Kabahatler Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca izinsiz afiş, reklam ve ilan asmanın yasak olduğu belirtilerek kanunun gerektirdiği işlemler sorumlu kişilere uygulandı.

Yapılan açıklamada, çok sayıda uygunsuz ilanın toplanarak temizlendiği, ilan ve reklam afişlerini asmak isteyenlerin gerekli izinleri almalarının kanuni zorunluluk olduğu, aksi takdirde Kabahatler Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca izin almadan asılan afişlere 427 TL ile 13 bin 200 TL arası para cezası kesilebildiği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

İzinsiz afişler imha ediliyor
İzinsiz afişler imha ediliyor
İzinsiz afişler imha ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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