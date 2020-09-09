İzinsiz 30 Ağustos kutlamasında virüsü kaptılar
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İzinsiz 30 Ağustos kutlamasında virüsü kaptılar

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle CHP tarafından düzenlenmek istenen fener alayı gecesi sonrası CHP'de korona virüs salgını paniği başladı.

İzinsiz 30 Ağustos kutlamasında virüsü kaptılar
09.09.2020 09:02 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:07

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle CHP tarafından düzenlenmek istenen fener alayı gecesi sonrası CHP'de korona virüs salgını paniği başladı.

Valilikçe iznin çıkmadığı milletvekili Metin İlhan'ın ise darp edildiğini ileri sürdüğü geceden sonra Belediye Özel Kalem Müdürü Nazım Köksal ve milletvekili danışmanı Mesut Karakurt sosyal medya hesaplarından korona virüse yakalandıklarını açıkladı.

CHP milletvekili Metin İlhan'ın danışmanı Mesut Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an evdeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım Sağlıklı günlerde görüşmek dileği ile" diye not yazdı.

Polisle partili bir grubun karşı karşıya geldiği 30 Ağustos akşamı sonrasında danışmanların korona virüse yakalandıkları belirtiliyor. 30 Ağustos akşamı CHP önünde düzenlenen ve kalabalık bir grubun yer aldığı gecede bulunanların sağlık kontrolü için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları da öneriliyor.

Geçtiğimiz 30 Ağustos akşamı, CHP parti binası önünden Cacabey Meydanına meşale yakıp yürüyerek saygı duruşunda bulunmak istemiş, Kırşehir Valiliği ise pandemi gerekçesi ve izin istenmediğini gerekçe göstererek yürüyüşe izin vermemişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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