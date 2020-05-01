İzinsiz '1 Mayıs' yürüyüşü yapmak isteyenlere idari işlem

İZMİR'in Konak ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürümek isteyen 5 kişi hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz yürümek isteyen 5 kişi hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

İzmir'de Halkevleri üyeleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkarak, izinsiz yürüyüş ve açıklama yapmak istedi. Alsancak semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gündoğdu Meydanı'na yürüyen grup, ellerindeki pankartlarla yürümek istedi. Meydana girmelerine izin verilmeyen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında idari işlem yapılan 5 kişi, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA