İzinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi
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İzinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi.

27.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:14
İzinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi

Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrılan Nuri G. (62) isimli mahkum, izini bitmesine rağmen cezaevine geri dönmedi. Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, Bursa, Eskişehir ile Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahsın eşkal bilgileri verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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