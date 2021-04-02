İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi
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İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Sağlık

İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi Korona virüs vaka sayılarının günlük 100'e yaklaştığı Karabük'te izinli olarak gerçekleştirilen kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi.

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İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi

KARABÜK - Korona virüs vaka sayılarının günlük 100'e yaklaştığı Karabük'te izinli olarak gerçekleştirilen kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi.

Karabük, Mart ayında korona virüs vaka sayılarının hızla artış göstermesinin ardından çok yüksek riskli iller arasına girdi. Kentte Covid-19 belirtileri nedeniyle hastaneye başvuran pozitif vakalarının yüzde 80'inde İngiltere mutantı görüldü. Mart ayı başından itibaren günlük 35-40 vakanın görüldüğü kentte son günlerde vaka sayısının 100'e yaklaştığı ve bunların yüzde 10'unun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

"İzinli kına eğlencesinde maske ve sosyal mesafeye uyulmadı"

Safranbolu ilçesine bağlı Kirkille Mahallesi TOKİ konutlarında korona virüs tedbirleri kapsamında izinli olarak kına eğlencesi düzenlendi. Bilinen virüse göre daha hızlı yayıldığı tespit edilen mutasyonlu virüse rağmen eğlencede maske takmayan vatandaşlar dikkat çekerken, sosyal mesafenin ise hiçe sayıldığı görüldü.

17 Mart 2020 tarihinden itibaren korona virüse yakalanan kişi sayısının 21 bini geçtiği Karabük'te 349 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler ile gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı haritasındaki 100 bin kişiye oranla Karabük'ün çevre illere göre daha iyi bir konumda olduğu görülüyor.

İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi
İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi
İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi
İzinli kına eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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