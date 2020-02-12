İzinli ayrıldığı cezaevine bir daha geri dönmedi

12.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:36

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrılan mahküm bir daha geri dönmedi.



Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrılan Hami C. isimli mahküm, izini bitmesine rağmen cezaevine geri dönmedi. Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, Bursa, Eskişehir ile Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahsın eşkal bilgileri verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA