İzinli asker tüfekle yaralanarak hastanelik oldu

Samsun'da askerden izne gelen genç tüfekle açılan ateş sonucu kolundan yaralanan hastanelik oldu.

Samsun'da askerden izne gelen genç tüfekle açılan ateş sonucu kolundan yaralanan hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine bira almasını isteyen tanımadığı bir kişinin tüfekle ateş ettiğini söyleyen M.M.T. (20) sağ kolunun dirseğinden yaralandı. Kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne giden M.M.T. tedavi altına alındı. Yaralı gencin 1 aylık asker olduğu ve izne geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı