İzinleri olmamasına rağmen İzmir'den Keşan'a gelen 3 kişiye ceza Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına ve seyahat izin belgeleri olmamasına rağmen İzmir'den Keşan'a otomobille gelen 3 kişi kontrol noktasında yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına ve seyahat izin belgeleri olmamasına rağmen İzmir'den Keşan'a otomobille gelen 3 kişi kontrol noktasında yakalandı. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gelibolu yolunda yaptıkları denetimde bir otomobili durdurdu. Otomobilde İzmir'den seyahat izin belgesi olmadan kısıtlamaya rağmen yola çıkan 3 kişi olduğu belirlendi. Kanuna aykırı hareket eden bu kişilere, kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere toplam 9 bin 540 lira ceza uygulandı. Kaynak: AA