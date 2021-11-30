İzinler durduruldu

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri fırtına ile birlikte gelen her ihbarı değerlendirerek çatı uçmasından ağaç devrilmesine, trafodan anız yangınına kadar 100'den fazla vakaya müdahale etti.

Düzce Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli rüzgar uyarısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı kent genelinde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmesi, gibi vakalara anında müdahale ederek çevreye savrulan çeşitli materyalleri kaldırdı.

Kentin birçok bölgesinden gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, şiddetli rüzgardan dolayı şehir merkezinde devrilen tabela, levha gibi tehlike oluşturabilecek malzemeleri toplarken, çatıları uçan binalar başta olmak üzere trafo ve anız yangınları ile devrilen ağaçların kaldırılmasına yönelik gerekli güvenlik tedbirlerini alarak müdahalede bulundu.

İtfaiye Müdürlüğü, olumsuz hava şartlarına müdahalenin hızlı ve düzenli şekilde işletilmesi adına izindeki personellerini de geri çağırarak gece boyunca teyakkuzda hareket ederek yaklaşık 100 vakaya müdahale ederek yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmiş oldu.

Ekipler, rutin çalışmaların yanı sıra hava şartları normale dönünceye kadar teyakkuz halinde olacak. - DÜZCE