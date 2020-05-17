İzinle dışarı çıkan 65 ya üstü vatandaşlar güvercinleri besledi İzinle dışarı çıkan 65 ya üstü vatandaşlar güvercinleri besledi Kısıtlama günlerinde güvercinleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar besledi Koronavirüsle mücadelede "Evde kal" çağrısı tüm yurtta beklenen karşılığı buldu.

İzinle dışarı çıkan 65 ya üstü vatandaşlar güvercinleri besledi

İSTANBUL - Kısıtlama günlerinde güvercinleri izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar besledi

Koronavirüsle mücadelede "Evde kal" çağrısı tüm yurtta beklenen karşılığı buldu. Boş kalan Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki güvercinleri ise sokağa çıkma izinli saatlerinde 65 yaş üstü vatandaşlar besledi.

Sultanbeyli Kent Meydanında vatandaşlar ve çevre esnafı tarafından beslenen güvercinler korona virüs salgını nedeniyle aç kaldı. Meydanda yem arayan kuşları sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü vatandaşlar besledi. Kuşların beslenmesinde renkli görüntüler oluştu.

Sokağa çıkma izninde kuşları besleyen İsmail Altuncu (68), Malumunuz korona virüsünden dolayı içerideydik ve pazar günleri dışarı çıkıyoruz bugün de hava güzel dışarı çıktık bizler zaman zaman buralara geliyor kuşları besliyoruz bugün de yem su getirdik onları besleyerek hava alacağız ve evimize döneceğiz, sağlığımız için evde olmamız şart normal zamanda dışarı çıkan vatandaşların kuşları unutmaması onları beslemesi lazım onlar Rabbimizin sessiz kulları" diye konuştu.

Kaynak: İHA