İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
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İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Görev yaptığı birliğinden Mersin'e izine gelen uzman çavuş Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

24.12.2019 05:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 05:40
İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Görev yaptığı birliğinden 'e izine gelen uzman çavuş 'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Feyzi Şahin yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil Karaman - Konya kara yolu 15. kilometrede tarlaya savruldu. Kazada sürücü yaralanırken yanında bulunan Mithat Ersin (23) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ersin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzman çavuş olan Mithat Ersin'in birliğinden Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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