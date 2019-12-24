İzine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
Görev yaptığı birliğinden Mersin'e izine gelen uzman çavuş Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Görev yaptığı birliğinden Mersin'e izine gelen uzman çavuş Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Feyzi Şahin yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil Karaman - Konya kara yolu 15. kilometrede tarlaya savruldu. Kazada sürücü yaralanırken yanında bulunan Mithat Ersin (23) hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Ersin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uzman çavuş olan Mithat Ersin'in birliğinden Mersin'e izinli olarak geldiği öğrenildi.