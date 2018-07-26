İzinci Aile Kaza Yaptı: 3 Ölü, 1 Yaralı

KAZA çarşamba akşamı saat 18.00 sıralarında, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe köyü mevkiinde meydana geldi. Belçika'dan tatil için Türkiye'ye giden ve Uzunköprü'den, Keşan yönüne ilerleyen 57 yaşındaki Mithat Bilici'nin kullandığı 1-ARP-244 plakalı otomobil, Maltepe köyü girişinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce su kanalına giren otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Mithat Bilici ve yanında oturan kardeşi 56 yaşındaki Recep Bilici hayatlarını kaybederken, arka koltukta oturan eşi 51 yaşındaki Şafak Bilici ve kardeşinin eşi 54 yaşındaki Feride Bilici ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Şafak Bilici, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne, Feride Bilici ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şafak Bilici, hastanede öldü. Bilici'nin cenazesi, hastane morguna konuldu. Tedavi altına alınan Feride Bilici'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ISPARTA'YA GİDİYORLARDI

Mithat ve kardeşi Recep Bilici'nin cesetleri, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. İnceleme sırasında çevrede toplanan vatandaşlar ise bir evin merdivenlerine oturarak, olayı merakla izledi.

Belçika'da yaşayan ailenin, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tatil için Türkiye'ye giderek, memleketleri Isparta'nın Yalvaç ilçesine doğru yola çıktıkları kaydedildi.