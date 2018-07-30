İzin Kullanmayıp Erken Terhis Olan Asker, Falezlerden Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya'da iznini kullanmayıp askerden erken terhis olan 25 yaşındaki Barış Koşmaz, falezlerden düşerek yaşamını kaybetti. Gencin, 3 yıl önce falezlerde çekindiği fotoğrafla ilgili sosyal medya üzerinden arkadaşlarıyla girdiği diyaloglar ise dikkat çekti.

FALEZLERDEN İNMEYE BAŞLADI

Olay, Muratpaşa İlçesi Karaalioğlu Parkında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerde iznini kullanmayıp erken terhis alan ailenin tek çocuğu Barış Koşmaz (25), 15 gün önce Antalya'ya geldi. Dün gece ise bir arkadaşıyla Karaalioğlu Parkı'na gelen Koşmaz, tek başına falezlerden inmeye başladı. Koşmaz'ı görmekte zorluk çeken arkadaşı, geç olduğu için telefonla arayarak yanına çağırdı.

DENGESİNİ KAYBEDİP 20 METREDEN YERE ÇAKILDI

Alkollü olduğu iddia edilen Koşmaz, 'Tamam geliyorum' dedikten 5 dakika sonrası yukarıya çıkarken dengesini kaybedip yaklaşık 20 metrelik yükseklikten düştü. Bu sırada arkadaşı, tekrar aradığında ise Koşmaz'a ulaşamayınca polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları aramalarda Koşmaz'ın cansız bedenini denizde olduğunu tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Deniz Polisi tarafından bota alınan Koşmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

SON PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Koşmaz'ın sosyal medyadaki hesabında 2015 yılında falezlerdeki çekindiği fotoğrafında arkadaşlarıyla girdiği diyalog dikkat çekti. Fotoğrafı 'bazen maziyi sallayacaksın' başlığıyla paylaşan Koşmaz'a, arkadaşları, "Sallarken kayalıklara vurmayasın" yorumunda bulundu. Buna karşılık olarak Koşmaz da, 'Zaten mazide kalanlar çılgın dalgalara kapılıp kayalıklara vurmuştur" dediği görüldü.

Talihsiz gencin cenazesi memleketi Van'da toprağa verilecek.