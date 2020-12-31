İzin kağıdını soran valiye, 'Az önce attım ağabey' diye cevap verdi
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İzin kağıdını soran valiye, 'Az önce attım ağabey' diye cevap verdi

31.12.2020 23:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:43
İzin kağıdını soran valiye, 'Az önce attım ağabey' diye cevap verdi

ZONGULDAK'ta denetime katılan Vali Mustafa Tutulmaz, durdurduğu bir motosiklet sürücüsüne izin kağıdını sordu.

ZONGULDAK'ta denetime katılan Vali Mustafa Tutulmaz, durdurduğu bir motosiklet sürücüsüne izin kağıdını sordu. Motosiklet sürücüsünün mesai ibttiği gerekçesiyle "Az önce attım ağabey" diye cevap vermesi üzerine Vali Tutulmaz, geçişine izin verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Vali Mustafa Tutulmaz, Karaelmas Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Polis ekiplerinin Soğuksu Semti'nde yaptığı denetime katılan Vali Tutulmaz, araçları durdurarak sürücülerin ve araçta bulunanların izin kağıtlarını kontrol etti. Vali Tutulmaz, bir motosiklet sürücüsünü durdurarak izin kağıdını sordu. Balık restoranında kurye olduğunu ve son siparişini teslim ettiğini ifade eden sürücü, "Az önce attım ağabey. Mesai bitti" dedi. Vali Tutulmaz da tebessüm ederek, "Geziyorsun da kaybol bak, ceza çok yüksek. Hadi bakalım bir daha böyle gezme" diyerek genci gönderdi. Sürücü ise 'iyi akşamlar' diyerek korna çalıp denetim alanından ayrıldı. Vali Tutulmaz da izinlerle ilgili yaşanan bir olayı anlatarak, "Adamın tarım izni var. Gidiyor ve balık tutuyor. Sahil Güvenlik yakalıyor ve cezasını da veriyoruz. İzinli insanlar sadece izinli alanında bunu kullanabilir. Onun da denetimini arkadaşlar yapıyorlar. Yakaladığımızda da cezasını kesiyoruz" dedi.

'KURALLARA UYULMASIYLA İYİ BİR AŞAMAYA GELDİK'Vali Tutulmaz, koronavirüs salgınıyla ilgili kentteki son durum hakkında bilgiler verdi. Alınan tedbirlerle vaka sayısında iyiye doğru gittiklerini ifade eden Vali Tutulmaz, şöyle dedi:

"Zaman zaman tedbirleri gevşettiğimiz de halk olarak bu sıkıntıyla baş başa kaldık. Ancak gelinen noktada son 20 gündür alınan tedbirler doğrultusunda iyi bir konumda ilerliyoruz. Burada vatandaşlarımız evlerinde kalarak alınan tedbirleri kurallara uyumasıyla iyi bir aşamaya geldik. Ama hala kat etmemiz gereken bir yol var. Bu yolu da birlikte giderek başarabiliriz. Bu kamunun, sağlık güçlerinin ve güvenlik güçlerinin alacağı tedbirlerle olacak bir iş değil. Vatandaşların son derece titiz ve dikkatli hareket etmeleri gerekir. Önce kendi sağlıklarını düşünmeli ve bu alanda çalışan kamu görevlilerine destek olmaları lazım. Mart ayından bugüne kadar gerek sağlık çalışanlarımız gerek emniyet ve jandarma personelimiz büyük bir fedakarlık gösterdiler."

 


İzin kağıdını soran valiye, 'Az önce attım ağabey' diye cevap verdi
İzin kağıdını soran valiye, 'Az önce attım ağabey' diye cevap verdi
İzin kağıdını soran valiye, 'Az önce attım ağabey' diye cevap verdi
İzin kağıdını soran valiye, 'Az önce attım ağabey' diye cevap verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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