İzin belgesiz 24 ilden Mersin'e giriş yasak
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İzin belgesiz 24 ilden Mersin'e giriş yasak

İzin belgesiz 24 ilden Mersin'e giriş yasak
06.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 ile giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başlarken, giriş-çıkış yasağı bulunan 24 ilden gelenlerin izin belgesiz Mersin'e girişine izin verilmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 ile giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başlarken, giriş-çıkış yasağı bulunan 24 ilden gelenlerin izin belgesiz Mersin'e girişine izin verilmiyor. Polis ekipleri önce vatandaşların ateşini ölçerken, ardından geldikleri illeri ve izin belgelerini sorguluyor. İzin belgesi olmayanlar geri gönderilirken, evde kendisini izole etmesi gerekenlere de evrak imzalatılıyor.

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla önlemler alınmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleri kapsamında seyahat yasağı getirilen 31 ilden 7'sinin yasağının kalktığını açıklamasının ardından Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla şehirlerine giriş ve çıkışlara izin verilmeye başlandı. Yasağın kalkmasının ardından Mersin gişelerinde de hareketlilik başladı. TAG otoyolunda araç trafiği yoğunluğu devam ederken, kente hem giriş hem de çıkışta araç sayısının artmaya başladığı görüldü. Ancak Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda yasak bulunan 24 ilden gelenler için izin belgesi şartı konuldu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehrin girişine kurdukları uygulama noktasında gelen bütün vatandaşların önce ateşini ölçerken, ardından hangi ilden geldiklerini ve izin belgelerini sorguluyor. İzin belgesi bulunanların geçişine izin veren ekipler, izni bulunmayanlara da önce cezai işlem uyguluyor ardından ise geri gönderiyor. Ayrıca ekipler, yurt dışından gelen ve karantinadan sonra Mersin'e giriş yapmak isteyenlere de 14 gün kendisini evde izole edeceğini taahhüt eden belgeyi imzalatıyor.

Öte yandan, Terörle Mücadele ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de yapılabilecek bir saldırıya karşı ekiplerin güvenliğini sağlıyor.

İzin belgesiz o illerden gelenler Mersin'e alınmayacak, ceza kesilecek

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında kısıtlamanın kalktığı Mersin'in tüm sınır girişlerinde ateş ölçme başta olmak üzere gerekli kontrollerin yapılmasına devam edilmesine, yüksek ateş ve diğer korona virüs semptomları gösteren bir durumla karşılaşılması halinde, ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarına sevklerinin yapılmasına karar verildi. Şehir giriş-çıkışlarının kısıtlanması uygulamasının devam edeceği Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden seyahat izin belgesi olmadan gelerek Mersin'e giriş yapmak isteyenlere, ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak geri çevrilmesi de kararlaştırıldı. Açıklamada ayrıca, "İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca alınan kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklık ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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