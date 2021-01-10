İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi
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İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi

10.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:31
İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi

HAFTASONU sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olan sürücüye, emniyet kemeri takmadığı için 144 lira para ceza kesildi.

HAFTASONU sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olan sürücüye, emniyet kemeri takmadığı için 144 lira para ceza kesildi. Polise önce ceza kesilmemesi içim dil döken kadın başarılı olamayınca yazılan cezayı gülerek karşılık verdi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. Mecidiyeköy Meydan'da denetim noktası oluşturan polis ekipleri, araçları tek tek durdu. Polis ekipleri, sürücüler ile yolcuların sokağa çıkma izni olup olmadığı tek tek kontrol etti. Denetimlerde polis ekipleri içerisinde 3 kişinin olduğu otomobili durdurup izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sürücü ve yolcular izin belgelerini polis ekiplerine gösterdi. Ancak polis ekipleri sürücünün emniyet kemeri takmadığı gördü ve sürücüye 144 lira para cezası uyguladı. Polise önce ceza kesilmemesi içim dil döken kadın, başarılı olamayınca yazılan cezayı gülerek karşılık verdi. 

(Fotoğraf)

 


İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi
İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi
İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi
İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi
İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi
İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi
İzin belgesini gösterdi ama emniyet kemerinden ceza yedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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