İzin belgesi olmayan sürücülere ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzin belgesi olmayan sürücülere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzin belgesi olmayan sürücülere ceza yağdı

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "çok yüksek riskli" bulunan ve Ordu'nun da içinde olduğu 58 ilde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Ünye ilçesinde sıkı denetim gerçekleşti.

Testi negatife dönen Hatayspor'un gol makinesi Boupendza, Galatasaray'a karşı forma giyebilecek
Testi negatife dönen Hatayspor'un gol makinesi Boupendza, Galatasaray'a karşı forma giyebilecek
Canlı yayını izleyenler 'Bu nasıl kısıtlama?' sorusunu sormadan edemedi
Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "çok yüksek riskli" bulunan ve Ordu'nun da içinde olduğu 58 ilde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Ünye ilçesinde sıkı denetim gerçekleşti.

Türkiye'nin korona virüs haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Ordu'da sokak kısıtlaması sonrası emniyet güçlerince gün boyu denetim yapıldı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekipler tarafından şehrin bazı noktalarında yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle izin belgesi olmayan çoğu vatandaşlara cezai işlem uygulanırken, yapılan diğer kontrollerde ise HES kodu ve ehliyet denetimi gerçekleşti.

"Yüksek risk" grubunda yer alan illerin içerisinde olan Ordu'da 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te ise kısıtlama sona erecek. - ORDU

İzin belgesi olmayan sürücülere ceza yağdı
İzin belgesi olmayan sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ali İhsan Yavuz
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz İbrahim Çelikkol Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Metin Oktay Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzin belgesi olmayan sürücülere ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:51:32. #1.14#
title