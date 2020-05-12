İzin belgesi olmadan Tekirdağ'a gelmek isteyenler geri çevrildi İzin belgesi olmadan Tekirdağ'a gelmek isteyenler geri çevrildiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın seyahat kısıtlamasını kaldırdığı Tekirdağ'a, İstanbul'dan yazlıklarına gelenlerden izin belgesi olmayanlar, jandarma tarafından geri çevrildi.

İzin belgesi olmadan Tekirdağ'a gelmek isteyenler geri çevrildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın seyahat kısıtlamasını kaldırdığı Tekirdağ'a, İstanbul'dan yazlıklarına gelenlerden izin belgesi olmayanlar, jandarma tarafından geri çevrildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte seyahat kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'da kısıtlaması gece yarısından itibaren kaldırıldı. Tekirdağ Valiliği de bugün yaptığı açıklamada, kentte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı açıklandı.

Tekirdağ'a seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını yanlış anlayan bir çok kişi İstanbul'dan ketin Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi.

İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlığına gelmek isteyen Ersin Hisar, "Ben seyahatlerin açıldı diye biliyordum ve o yüzden yazlığıma geliyordum. Seyahat belgem yok o yüzden geri döneceğiz" dedi.

Kaynak: DHA