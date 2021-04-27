İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER VALİLİKTE KUYRUK OLUŞTURDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER VALİLİKTE KUYRUK OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, seyahat izin belgesi almak isteyenler, valiliğin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BOLU'da, seyahat izin belgesi almak isteyenler, valiliğin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bolu'da, 29 Nisan günü başlayacak 17 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Valilik binası ve otogarda yoğunluk oluştu. Seyahat izin belgesi almak isteyenler, Bolu Valiliği'nde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, valiliğin bahçesine kadar uzadı. Otogarda ise otobüs firmalarının şubelerinin önünde yoğunluk yaşandı.

İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER VALİLİKTE KUYRUK OLUŞTURDU
İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER VALİLİKTE KUYRUK OLUŞTURDU
İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER VALİLİKTE KUYRUK OLUŞTURDU
İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER VALİLİKTE KUYRUK OLUŞTURDU
İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER VALİLİKTE KUYRUK OLUŞTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
7 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu! Beslediği sokak köpeği bir an olsun olay yerinden ayrılmadı
7 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu! Beslediği sokak köpeği bir an olsun olay yerinden ayrılmadı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER VALİLİKTE KUYRUK OLUŞTURDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:27:04. #1.14#

title