İZİN BELGESİ ALMAK İSTEYENLER VALİLİKTE KUYRUK OLUŞTURDU

BOLU'da, seyahat izin belgesi almak isteyenler, valiliğin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BOLU'da, seyahat izin belgesi almak isteyenler, valiliğin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bolu'da, 29 Nisan günü başlayacak 17 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Valilik binası ve otogarda yoğunluk oluştu. Seyahat izin belgesi almak isteyenler, Bolu Valiliği'nde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, valiliğin bahçesine kadar uzadı. Otogarda ise otobüs firmalarının şubelerinin önünde yoğunluk yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı