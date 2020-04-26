İzin alarak sokak hayvanlarını besledi SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Mehmet Kurt (57), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaymakamlıktan izin alarak sokak hayvanlarını besledi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Mehmet Kurt (57), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaymakamlıktan izin alarak sokak hayvanlarını besledi.

Akyazı'ya bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Kurt, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayvanları beslemek için Akyazı Kaymakamlığı'ndan izin aldı. Mehmet Kurt mahalle mahalle gezerek, sokaklardaki kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar için mama ve yem bıraktı. 4 gün boyunca mahalle mahalle gezen Mehmet Kurt, "Ben Allah rızası için bunu 10 yılı aşkın süredir gönüllü olarak yapıyorum. Bazı vatandaşlar, 'niye mama koyuyorsunuz, niye su koyuyorsunuz?' diye tepki gösteriyor. Ben bu işi vicdanımın sesini duyarak yapıyorum. Gönüllü arkadaşlarımla hayvan barınağı kurduk beslenme barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA