: İzimir-çin seyahatinden dönen iş insanına 'coronavirüs' şüphesiyle tetkik

27.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54

Çin seyahatinden dönen iş insanına 'coronavirüs' şüphesiyle tetkik (2)

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZTOP'TAN AÇIKLAMA

İzmir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, Çin seyahatinden kente 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine gözlem altında tutulan K.Ü. (30) ile ilgili açıklama yaptı. Hastanın saat 02.30 sıralarında özel hastaneden gribal enfeksiyon bulgusu ile Tepecik'teki hastaneye getirildiğini belirten Öztop, Aslında genel durumu gayet iyi, hafif ateşli. Fakat hasta 9 Ocak'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş. 15 Ocak'ta geri döndüğü için biz de tedbirli davrandık. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altında. Genel durumu iyi. Ateşi yok hastamızın. Gittiği ülkede bildiğimiz kadarıyla herhangi bir virüs şüphesi yok. Ama biz tedbir amacıyla hastamızı aldık. 'Coronavirüs' enfeksiyonu yüksek ateşle pnömoni (zatürre) gibi ağır solunum yetmezliği, kas ağrıları gibi sıkıntılı seyreden bir gribal enfeksiyon. Ama bizim hastamızda bu tarz bulgular yok. Biz genel olarak hastamızda bu tarz enfeksiyonu düşünmüyoruz. Şu anda doktorlarımız da bu enfeksiyonu düşünmüyor. Bununla ilgili tetkiklerini referans laboratuvara gönderdik, çalışılıyor. Ama belli bir sürece ihtiyaç var tam sonucu netleştirmek için. Klinik olarak hastamızın durumu iyi. Hastamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diye konuştu.

EŞİ DE GÖZLEM İÇİN HASTANEDE TUTULUYOR

Hastaneye 2 Çinli hastanın getirildiği yönündeki iddialarla ilgili de Öztop, Burada 2 hasta bulunmuyor. Bizim hastamız tek ve evli. Biz eşini de gözlem amacıyla hastaneye aldık. 24 saat içerisinde tetkikler netleşir, biz de daha net bilgi veririz. Kimsenin panik yapmasına gerek yok. Hasta zaten izole bir odada. Bulaşma riskinin olduğunu düşünmüyoruz. İlimizde de henüz bu virüse rastlanmadı. Genel olarak enfeksiyonlar mevsim normalleri ile beraber yüksek seyrediyor. Genel olarak toplu yerlerden uzak durulmasını öneriyoruz. Ama hastanelerimizde şuanda bir risk yok. Hastamız özel bir odada gözlem altında. Bir risk taşımıyor şu an. Hastanede karantina uygulaması yok dedi.

Kaynak: DHA

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