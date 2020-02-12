İZİKAD'tan İspanya çıkarması

12.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:33

Avrupa Birliği Başkanlığı " Sivil Toplu Diyaloğu V" programı kapsamında desteklenen İZİKAD öncülüğünde hayata geçirilen "İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi" projesi kapsamında İZİKAD üyeleri proje paydaşı olan Akdeniz İş Kadınları Federasyonu'nu (AFAEMME) ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde iyi örnekler olan Starlab, Neuroelectrics ve Naturabisse şirketlerini ziyaretti. Ziyaretin ardından İZİKAD Üyeleri TC Barcelona Başkonsolusu Güçlü Kalafat ile görüştü. AFAEMME kapsamındaki diğer iş kadını derneklerin üyeleri ile ticaret ağının oluşturulması gerektiğini belirten Serter, "İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi projesi kapsamında proje paydaşımız AFAEMME'yi ziyaret ederek Akdeniz coğrafyasındaki kadınların iş yaşamındaki durumları hakkında bilgi aldık. Starlap, Neuroelectrics ve Naturabisse şirketlerini ziyaret ederek kadın erkek eşitliğine dikkat çeken ve çalışma koşullarını da buna göre düzenleyen örnek firmaları inceleme şansı bulduk. Bu şirketler aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyorlar. Natura Bisse ile İZİKAD olarak Türkiye'de ortak projeler de geliştirmek için çalışmalar başlatacağız. Kadınların iş yaşamında hak ettiği yere gelmesi dünya ekonımisini daha da ileriye taşıyacak" diye konuştu.

"İzmir'i temsil etmek gurur verici"

AFAEMME'nin merkezinin Barselona'da ve 24 ülkeden 46 derneğin üye olduğunu vurgulayan Serter, "Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımına ve gelişimine de katkıda bulunuyoruz. İZİKAD olarak uluslararası bir federasyonda İzmir'i temsil etmek bizler için çok gurur verici.Aynı zamanda Foment de Treball (Katalonya İşverenler Federasyonu) ile de görüştük. Toplantımıza katıldılar. Kadınların iş yaşamında yaşadığı sıkıntıları önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlıklı ve demokratik bir toplum düzeni için her şeyden önce eşitlik olması lazım. Bunun inancı ile görüşmelerimize devam ediyoruz" dedi.

İZİKAD üyelerini makamında ağırlayan TC Barcelona Başkonsolusu Güçlü Kalafat ise Barselona'da İZİKAD'ın yapacağı her proje için ticaret ataşelerinin ve konsolosluğun her türlü katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler