İZİKAD, kız çocuklarını unutmadı "Kızlar Okulları Yönetiyor"

12.10.2019 14:03

İZİKAD gün kapsamında Bahçeşehir Koleji 50. yıl Kampüsü'nde 3. 4. ve 5. Sınıflar için"Kızlar Okulları Yönetiyor" adlı drama çalışması gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Başkanlığı "Sivil Toplum Diyaloğu V" programı kapsamında desteklenen "Increasing the Women's Status in Business Life" (İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi) projesi kapsamında organize edilen etkinlikte toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar "Mavi Sanat" eğitmenleri tarafından yaratıcı drama eşliğinde verildi.

"FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünyada kız çocuklarının da her türlü imkandan yararlanması için farkındalık yaratmak amacıyla 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nün kutlandığına işaret eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, dernek olarak bu güne dikkat çekmek için etkinlik yaptıklarını söyledi. Kız çocuklarına verilen değerin toplumların gelişmişlik seviyelerini gösteren bir unsur olduğunun altını çizen Serter, "Kadın erkek eşitliğini sağlamış ülkelerin bugün dünyaya yön verdiğini görüyoruz. Bunun yolu da kız çocuklarının en iyi şekilde yetiştirilmesinden geçiyor. Ülke olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapmamız gereken çok şey olduğunu düşünüyoruz. Dernek olarak bundan sonra da bu konuda farkındalık yaratmak için proje üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler