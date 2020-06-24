İZİKAD eğitimci ve yazar Zeynep Dereli'yi ağırladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZİKAD eğitimci ve yazar Zeynep Dereli'yi ağırladı

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) haziran ayı üye toplantısında, Teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu, eğitimci ve yazar Zeynep Dereli'yi online olarak ağırladı.

İZİKAD eğitimci ve yazar Zeynep Dereli'yi ağırladı
24.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:17

İZİKAD üyeleri ile bir söyleşi yapan Zeynep Dereli, "Covid-19 pandemisi, hibrid eğitim dediğimiz uzaktan eğitimle harmanlanmış eğitim modellerini hayatımıza soktu. Yeni normalde uzaktan eğitim ve teknoloji hayatımızda olmaya devam edecek" dedi.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, aylık üye toplantılarında alanlarında uzman konukları ağırlamaya devam ettiklerini belirterek, "Haziran ayında da iş kadını, eğitimci ve yazar Zeynep Dereli'yi konuk ettik. İZİKAD olarak bu süreçte online toplantılarımızı dolu dolu geçirmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Zeynep Dereli'nin teknoloji okur yazarlığı ve geleceğin girişimcilerini yetiştirmek için uluslararası eğitim modellerini inceleyerek çalışmalar yaptığını söyleyen Betül Sezgin, "Tek tip insan yaratmak üzerine kurulu eğitim sistemleri bugün teknoloji sayesinde dönüşüyor. Zeynep Dereli de yaptığı sunumla bu dönüşüm sürecinin kritik noktalarını ve bizi bekleyen yeni normalde eğitim sistemlerini anlattı. Son derece faydalı bir toplantı oldu" diye konuştu.

Teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu, eğitimci, yazar ve iş insanı Zeynep Dereli, sevdiği işi büyük bir aşkla yapan bir kadın olduğunu belirterek, "İşimi aşkla yaparken kadınlık durumunu da dert edinen bir insanım. Bu sebeple de insan eğitimine de büyük önem veriyorum" dedi.

Dünyada büyük bir değişim olduğunu söyleyen Dereli, teknolojinin katma değer etkisini de içe katarak inovasyonla bu değişimin yakalanacağını vurguladı. İstanbul Borsası'nın tüm işlem hacminin Amerikalı yazılım firması Adobe firmasından daha düşük olduğunu söyleyen Dereli, "Teknolojik ve inovatif yaklaşımlara ihtiyacımız var. Türkiye olarak başka bir şey yapmamız gerekiyor. Bizi bir üst seviyeye taşıyacak hamleleri yapmamız gerekiyor bunun yolu da eğitimden geçiyor" diye konuştu.

"Artık hibrid eğitim var"

Covid-19 pandemisi ile bildiğimiz normalin değiştiğini söyleyen Dereli, eğitimde de değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yükseköğrenimde hibrid eğitim modeline geçileceğine söyleyen Dereli, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmanın eğitim hayatına girdiğini söyleyerek, "İyi yetişmiş insanların teknolojiyi iyi kullanması gerekiyor. Covid-19 sonrası bugün hayatımıza giren aktif teknoloji kullanımı kalıcı olacaktır" dedi.

Covid-19 döneminde bir günden öbür güne uzaktan eğitime geçilmeye çalışıldığını, haliyle bunun da mümkün olmadığını söyleyen Dereli, bu süreçte ülke olarak büyük sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, "Hem devlet okulları hem bir çok özel okul bu duruma hazırlıksız yakalandı. Yeni normalde bu teknoloji kullanımı ve uzaktan eğitim sürecek. Özel okullar bu konuda öğretmenlerini yetkinleştirmek zorunda. Biz okulumuzda bu dönüşümü çok önceden yapmıştık, çok kolay uyum sağlamak bir yana zaten bu şekilde bir eğitim anlayışıyla hareket ediyorduk" dedi.

Beşeri sermayeye yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Dereli, "Özel okullarda tesis gideri öğretmen giderlerinden fazla. Aslında tam tersi olmalı. Kimi özel okulları tenzih ediyorum ancak bir çoğu böyle" dedi. Nitelikli okul sayısının Türkiye'de az, öğrenci sayısının ise çok olduğuna dikkat çeken Dereli, "Nitelikli okul sayısını arttırmamız gerekli ve özellikle ölçme değerlendirme sistemini değiştirmemiz gerekiyor. Sistem öğrencilerin farklılıkları dikkate alır hale getirilmeli, bu farklıklarımızla çocuklar başarılı olmalı" diye konuştu.

"Öğretmenler uzaktan eğitim için eğitilmeli"

Milli eğitim sisteminin her zaman ideolojik bir insan tipolojisi yaratmak için kullanıldığını belirten Dereli,dünyanın her yerinde bu şekilde yapıldığını söyledi. Ancak geldiğimiz noktada bugün hala bunu yapmaya devam eden ülkelerin beşeri sermayesinin yeterli yetkinlikte olmayan ülke haline geldiğini belirten Dereli, "Artık bu anlayış terk edilmeli. İnsana yatırım yapılması gerekiyor. Teknoloji, hibrid eğitim modelini kullanarak, farklılıklarıyla insanları başarılı addeden bir ölçme değerlendirmeye geçilmeli" dedi.

Eğitimde çok büyük reform gerektiğini vurgulayan Dereli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortak nokta mutlaka öğretmen desteklenmeli. 'Ben seni eve gönderdim, uzaktan eğitimi yap' demek olmaz. Uzaktan ders anlatmakla sınıfta ders anlatmak çok farklı ve ayrı bir pedagojik yaklaşım gerekiyor. Öğretmenlerimizin bu yetkinliği arttırmamız gerekiyor. Covid-19 pandemisi eğitim modellerimizi dönüştürmek için fırsat sunuyor bize, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Robotların çağında bizlerin insan olduğumuzu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Doğru yetkinliklerle, insani yaklaşımlara ihtiyacımız var"

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti Haber
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Safiye Soyman Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: İZİKAD eğitimci ve yazar Zeynep Dereli'yi ağırladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 11:17:26. #1.15#
title