İZİKAD eğitimci ve yazar Zeynep Dereli'yi ağırladı İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) haziran ayı üye toplantısında, Teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu, eğitimci ve yazar Zeynep Dereli'yi online olarak ağırladı.

İZİKAD üyeleri ile bir söyleşi yapan Zeynep Dereli, "Covid-19 pandemisi, hibrid eğitim dediğimiz uzaktan eğitimle harmanlanmış eğitim modellerini hayatımıza soktu. Yeni normalde uzaktan eğitim ve teknoloji hayatımızda olmaya devam edecek" dedi.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, aylık üye toplantılarında alanlarında uzman konukları ağırlamaya devam ettiklerini belirterek, "Haziran ayında da iş kadını, eğitimci ve yazar Zeynep Dereli'yi konuk ettik. İZİKAD olarak bu süreçte online toplantılarımızı dolu dolu geçirmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Zeynep Dereli'nin teknoloji okur yazarlığı ve geleceğin girişimcilerini yetiştirmek için uluslararası eğitim modellerini inceleyerek çalışmalar yaptığını söyleyen Betül Sezgin, "Tek tip insan yaratmak üzerine kurulu eğitim sistemleri bugün teknoloji sayesinde dönüşüyor. Zeynep Dereli de yaptığı sunumla bu dönüşüm sürecinin kritik noktalarını ve bizi bekleyen yeni normalde eğitim sistemlerini anlattı. Son derece faydalı bir toplantı oldu" diye konuştu.

Teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu, eğitimci, yazar ve iş insanı Zeynep Dereli, sevdiği işi büyük bir aşkla yapan bir kadın olduğunu belirterek, "İşimi aşkla yaparken kadınlık durumunu da dert edinen bir insanım. Bu sebeple de insan eğitimine de büyük önem veriyorum" dedi.

Dünyada büyük bir değişim olduğunu söyleyen Dereli, teknolojinin katma değer etkisini de içe katarak inovasyonla bu değişimin yakalanacağını vurguladı. İstanbul Borsası'nın tüm işlem hacminin Amerikalı yazılım firması Adobe firmasından daha düşük olduğunu söyleyen Dereli, "Teknolojik ve inovatif yaklaşımlara ihtiyacımız var. Türkiye olarak başka bir şey yapmamız gerekiyor. Bizi bir üst seviyeye taşıyacak hamleleri yapmamız gerekiyor bunun yolu da eğitimden geçiyor" diye konuştu.

"Artık hibrid eğitim var"

Covid-19 pandemisi ile bildiğimiz normalin değiştiğini söyleyen Dereli, eğitimde de değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yükseköğrenimde hibrid eğitim modeline geçileceğine söyleyen Dereli, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmanın eğitim hayatına girdiğini söyleyerek, "İyi yetişmiş insanların teknolojiyi iyi kullanması gerekiyor. Covid-19 sonrası bugün hayatımıza giren aktif teknoloji kullanımı kalıcı olacaktır" dedi.

Covid-19 döneminde bir günden öbür güne uzaktan eğitime geçilmeye çalışıldığını, haliyle bunun da mümkün olmadığını söyleyen Dereli, bu süreçte ülke olarak büyük sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, "Hem devlet okulları hem bir çok özel okul bu duruma hazırlıksız yakalandı. Yeni normalde bu teknoloji kullanımı ve uzaktan eğitim sürecek. Özel okullar bu konuda öğretmenlerini yetkinleştirmek zorunda. Biz okulumuzda bu dönüşümü çok önceden yapmıştık, çok kolay uyum sağlamak bir yana zaten bu şekilde bir eğitim anlayışıyla hareket ediyorduk" dedi.

Beşeri sermayeye yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Dereli, "Özel okullarda tesis gideri öğretmen giderlerinden fazla. Aslında tam tersi olmalı. Kimi özel okulları tenzih ediyorum ancak bir çoğu böyle" dedi. Nitelikli okul sayısının Türkiye'de az, öğrenci sayısının ise çok olduğuna dikkat çeken Dereli, "Nitelikli okul sayısını arttırmamız gerekli ve özellikle ölçme değerlendirme sistemini değiştirmemiz gerekiyor. Sistem öğrencilerin farklılıkları dikkate alır hale getirilmeli, bu farklıklarımızla çocuklar başarılı olmalı" diye konuştu.

"Öğretmenler uzaktan eğitim için eğitilmeli"

Milli eğitim sisteminin her zaman ideolojik bir insan tipolojisi yaratmak için kullanıldığını belirten Dereli,dünyanın her yerinde bu şekilde yapıldığını söyledi. Ancak geldiğimiz noktada bugün hala bunu yapmaya devam eden ülkelerin beşeri sermayesinin yeterli yetkinlikte olmayan ülke haline geldiğini belirten Dereli, "Artık bu anlayış terk edilmeli. İnsana yatırım yapılması gerekiyor. Teknoloji, hibrid eğitim modelini kullanarak, farklılıklarıyla insanları başarılı addeden bir ölçme değerlendirmeye geçilmeli" dedi.

Eğitimde çok büyük reform gerektiğini vurgulayan Dereli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortak nokta mutlaka öğretmen desteklenmeli. 'Ben seni eve gönderdim, uzaktan eğitimi yap' demek olmaz. Uzaktan ders anlatmakla sınıfta ders anlatmak çok farklı ve ayrı bir pedagojik yaklaşım gerekiyor. Öğretmenlerimizin bu yetkinliği arttırmamız gerekiyor. Covid-19 pandemisi eğitim modellerimizi dönüştürmek için fırsat sunuyor bize, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Robotların çağında bizlerin insan olduğumuzu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Doğru yetkinliklerle, insani yaklaşımlara ihtiyacımız var"

Kaynak: Bültenler