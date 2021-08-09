İZİKAD'dan İYTE öğrencilerine burs ve staj imkanı
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İZİKAD'dan İYTE öğrencilerine burs ve staj imkanı

İZİKAD'dan İYTE öğrencilerine burs ve staj imkanı
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Aylık Üye Toplantısı'nı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın da katılımı ile İYTE'de gerçekleştirdi.

Toplantıda iki kurum arasında hayata geçirilecek ortak projeler konuşulurken, İYTE öğrencilerine İZİKAD'ın burs vermesi ve İZİKAD işyerlerinde İYTE öğrencilerinin staj yapması için karar alındı.

İZİKAD ve Genç İZİKAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Toplantı sonrasında İYTE Rektörü Yusuf Baran ile bir araya gelen İZİKAD, İYTE ile işbirliği kararı aldı.

İYTE ile güçlü bir işbirliği

Toplantıda konuşan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, "Akademi ile iş dünyasının işbirliği her fırsatta söylenen, hedeflenen bir birliktelik. Ancak bugüne kadar verimli olarak hayata geçirildiğini söylemek zor. İYTE ile İZİKAD olarak bunun ötesinde güçlü bir işbirliği hedefliyoruz" dedi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın burs ve staj imkanı önerisini ivedilikle değerlendiren İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, "Sayın İYTE Rektörü Yusuf Baran hocamızın öğrencilere burs ve staj imkanı tanınması önerisini hemen kabul ettik. Bir çalışma yapıp hem İYTE öğrencilerine burs vereceğiz hem de üyelerimizin işyerlerinde İYTE öğrencilerinin staj yapmasına imkan tanıyacağız" dedi.

"Gençlere burs verin, İzmir'e çekin"

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise İZİKAD'ı İYTE'de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, iş dünyası ile işbirliklerine büyük önem verdiklerini söyledi.

İZİKAD üyelerine 30 yıllık bir hayal olan Teknoloji Üssü kurulması fikrinin hayata geçirilmeye başlandığını anlatan Prof. Dr. Baran, "10 Temmuz 2021 tarihinde İzmir Teknoloji Üssü projesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylandı. Bu üs için 10 bin tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam edilecek, nitelikli beyinler göç etmeyi bırakın, İzmir'e gelecek. Bu bölgenin yaratacağı teknolojik ekosistem kente de etki edecek" dedi.

Bu süreçte nitelikli ve başarılı öğrencilerin İzmir'e çekilmesinin hayati önemde olduğunu belirten Prof. Dr. Baran, "İş dünyasına şunu teklif ediyorum, İzmir için iyi bir şey yapmak istiyorsanız beşeri sermayeye yatırım yapın. Gençleri İzmir'e çekin, başarılı ve nitelikli gençlere burs verin, öğrencilere staj ve istihdam imkanı tanıyın" dedi.

Kaynak: Bültenler

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