İZİKAD'dan Gaziantep çıkarması Başkan Şahin'den tam destek aldılar

25.09.2019 10:51

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyeleri Gaziantep'e çıkarma yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin İzmirli iş kadınları ile yakından ilgilenirken, İZİKAD'a beraber çalışma sözü verdi.

ORTAK PROJEDE BULUŞALIM

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, ziyaret sırasında Şahin ile ortak projelerde buluşulabileceklerine değinerek şöyle konuştu: "Çeşitli illerde farklı kadın STK'ları ile görüşmeler ve işbirliği içerisindeyiz. Kadınların bir olduğunda daha farklı noktalara gelebileceklerine inanıyoruz. İZİKAD olarak her zaman bu birlik duygusunda hareket ederek üyelerimiz ile bir aradayız. Bizlere en büyük destek yerel yönetimlerden geliyor ve gelmeye de devam etmeli. Sizlerin de bir kadın Belediye Başkan olarak bizlere verdiğiniz destek çok önemli. Sizlere teşekkür ederiz, umarız ortak bir projede buluşuruz."

KADIN BAŞKANDAN TAM DESTEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Huriye Serter'e bundan sonraki süreçte desteklerini her zaman göstereceklerini belirterek, "Kadın Belediye Başkanı olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız. Birbirimize hissettirdiğimiz destek çok önemli. İzmir'de ortak projelerde buluşup Gaziantep ve İzmir'i bir araya getirebiliriz" dedi.

Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zarife Şeker ve dernek üyeleriyle de bir araya gelen İZİKAD, yeni tanışıklıklar ve işbirlikleri konularında yeni bir ağ oluşturdular.

Kaynak: Bültenler