İZİKAD'da başkanlığa Betül Sezgin seçildi

01.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:52

İzmir İş Kadınları Derneğinde (İZİKAD) yönetim kurulu başkanlığına Betül Sezgin getirildi.

İZİKAD merkezinde yapılan genel kurulda, mevcut başkan Huriye Serter, derneğin gelişmeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Görevi boyunca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Serter, "İZİKAD bayrağını yeni yönetim kurulumuz ve başkanımız daha da yukarı taşıyacaktır." dedi.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Betül Sezgin, getirildi. Sezgin, derneğin güçlü bir sivil toplum örgütü olarak kendini gösterdiğini ifade etti.

Sezgin başkanlığındaki yönetim kurulu, Dilek Kalkan, Mürvet Kocaaslan, Sertaç Bilir Üsel, Aybige Çalık, Elif Özel ve Şima Ulaş'tan oluştu.

Kaynak: AA