İZGİM, anaokulu öğrencilerini misafir etti

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi Çocuk Kütüphanesi ve Oyun Alanı, anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerini misafir etti.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve hayal güçlerini arttırmayı amaçlayan İZGİM Çocuk Kütüphanesi, anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerini ağırladı. Okullarından araçla alınan ve İZGİM ile tanışan minikler, keyifli bir gün geçirdi. Diyetisyen Gizem Aydın ile diyabet ve paketli gıdalar hakkında konuşan minikler, ardından atölyeleri gezdi. Minik öğrenciler ve öğretmenleri mum, sabun, tokat baskı, mozaik, seramik, çini, hediyelik eşya, makrome, deri, takı tasarımı, keçe atölyelerinin faaliyetlerini inceledi. Çeşitli aktivitelerin yapıldığı kütüphanede masal okuma etkinliğine katılan öğrenciler gün içinde doyasıya eğlendi. Gün sonunda hatıra fotoğrafı çektiren öğrenci ve öğretmenler, İZGİM yetkililerine kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti. - KOCAELİ