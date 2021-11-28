Izgarada çıkan yangın binanın bacasını yaktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Izgarada çıkan yangın binanın bacasını yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Izgarada çıkan yangın binanın bacasını yaktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kokoreç dükkanının ızgarasında çıkan yangın binanın bacasını yaktı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kokoreç dükkanının ızgarasında çıkan yangın binanın bacasını yaktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir kokoreç dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanın ızgara kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın bacasının yanmasına sebep oldu. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Ya birine zarar verseydi?

Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Ya birine zarar verseydi?

 Tüm köy yerin altından gelen sese kilitlendi! Toprağın altından kayıp at çıktı

Tüm köy yerin altından gelen sese kilitlendi! Toprağın altından kayıp at çıktı

 'Bozulmasın, rahat edeyim' diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

"Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title