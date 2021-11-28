Izgarada çıkan yangın binanın bacasını yaktı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kokoreç dükkanının ızgarasında çıkan yangın binanın bacasını yaktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir kokoreç dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanın ızgara kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın bacasının yanmasına sebep oldu. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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