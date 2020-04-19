Izgara salonuna kumar operasyonu: 9 gözaltı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Izgara salonuna kumar operasyonu: 9 gözaltı - Haber
Denizli, 3. Sayfa

Izgara salonuna kumar operasyonu: 9 gözaltı

Denizli'de ızgara salonu olarak faaliyet gösteren iş yerine kumar operasyonu yapıldı.

19.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:16
Izgara salonuna kumar operasyonu: 9 gözaltı

Denizli'de ızgara salonu olarak faaliyet gösteren iş yerine kumar operasyonu yapıldı. Yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslara 3 bin 150 TL'lik sosyal mesafe kuralını ihlali etmekten dolayı ceza kesildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Mehmet Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir tost salonunda kumar oynatıldığını tespit eden emniyet güçleri adresi takibe aldı. Kısa süreli izlemenin ardından sık sık giriş ve çıkışların olduğunu tespit eden polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında 9 kişi suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Bölgeye gelen zabıta ekipleri ise ızgara salonunu mühürledi.

Gözaltına alınan şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlalden ayrı ayrı 3 bin 150'şer TL para cezası kesilirken, ayrıca kumar oynadıkları içinde kabahatler kanunu gereği haklarında işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haber
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haber
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Mahsun'dan dikkat çeken Köy Enstitüsü paylaşımı: Kapatılması büyük kötülük Haber
Mahsun'dan dikkat çeken Köy Enstitüsü paylaşımı: Kapatılması büyük kötülük
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
3 büyüklerde operasyon! Caner F.Bahçe'ye, Hasan Ali G.Saray'a gidecek Haber
3 büyüklerde operasyon! Caner F.Bahçe'ye, Hasan Ali G.Saray'a gidecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haber
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak 'Biz bize yeteriz' dedi
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi
Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum: Bunun adı paralel yapıdır
Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına AK Parti'den ilk yorum: Bunun adı...
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü 'Şeytana uydum' dedi
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi
Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara...
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Hadise Ebru Şallı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Izgara salonuna kumar operasyonu: 9 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:29:37. #1.14#
title