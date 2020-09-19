Izgara planlı 2600 yıllık Zernaki Tepe uykusundan uyandırılıyor - Izgara planlı 2600 yıllık Zernaki Tepe uykusundan uyandırılıyor Van'ın Erciş ilçesindeki ızgara planlı Zernaki Tepe'de yüzey çalışmalarına başlanacak.

- Izgara planlı 2600 yıllık Zernaki Tepe uykusundan uyandırılıyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki ızgara planlı Zernaki Tepe'de yüzey çalışmalarına başlanacak. Doğu Anadolu'da ilk olan ızgara planlı tarihi kent kalıntısında Urartuların izleri var.

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan ve Urartu uygarlığının temelini attığı ve 2,5 kilometre uzunluğunda ve 1,5 kilometre genişliğinde kireçtaşından oluşan bir tepe üzerinde kurulan Zernaki Tepe, 2600 yıllık uykusundan uyandırılacak. Doğu Anadolu'da ilk olan ızgara planlı tarihi kent kalıntısında yüzey araştırması yapılması planlanıyor. Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen ilçeye bağlı tarihi alanda, şehir, sokak ve caddelerin kesişmesiyle ortaya çıkan düzgün kare yapılarla, planları ve büyüklükleri aynı yapıların temelleri görüntülendi. Sur duvarlarında kullanılan taşlar ise harç kullanılmadan birbirlerine geçmeli kilit sistemiyle monte edilmiş.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektör'ü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ve birçok akademisyen bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu yaptığı açıklamada "Kadim medeniyetin ortaya çıkarılması, bu coğrafyada yaşayan uygarlıkların yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak için hocalarımızla beraber inceleme gezisi yaptık. Bu gezinin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu gördük bizi çok mutlu etti. Kadim mirasımızın ortaya çıkarılması ve bu mirasın yeni kuşaklara aktarılmasını kıymetli bir çalışma olarak görüyoruz" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas yaptığı açıklamada, "Burada ızgara tipli bir kent olduğu bu tepede 2500 metre ve 1500 metre alan üzerine kurulu 70 dekarlık bir alanda bu tarihi kalıntılarımızın kültürümüzün burada bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor" dedi.

Van YYÜ Rektör'ü Prof. Dr. Hamdullah Şevli yaptığı açıklamada, "Şehrimiz Van ve Van Gölü Havzası adeta kazdıkça tarih fışkıran bir şehir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Van müze müdürlüğümüzün desteği ve üniversitemizdeki bilim insanlarımızın danışmanlığında Urartu yılının ilan edilmesi bölgeye turizm açısından önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ise "Van Gölü'nün kuzey kıyısında ve Erciş ilçesinin hemen kuzeyinde yer alan Zernaki Tepe/Zırnaqol, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ve 1,5 kilometre genişliğinde kireçtaşından oluşan bir tepe üzerinde kurulmuştur. Özellikle ızgara planlı tasarımıyla dikkati çeken bu yerleşim, 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren çeşitli araştırmacılar ve gezginler tarafından incelenmiş, birçok yayın ve rapora konu olmuş ve genellikle Urartular ile ilişkilendirilmiştir. Zernaki Tepe'yi 19. yüzyılda ilk ziyaret edenlerden biri 1840 Fransız araştırmacı Schulz'dur. 1950 yıllarda ise Charles Burney tarafından incelenmiştir. Burney Urartular tarafından Izgara plan şeklinde tasarlanıp kurulduğunu söylemiştir. Ardından Paul Lampl, Carl Nylander Paul Zimansky, Altan Çilingiroğlu gibi birçok bilim insanı Urartu yerleşmesi olduğunu belirtmiştir. Bizimde burada yapmış olduğumuz araştırmalarda Zernaki Tepe'nin batı eteklerinde Urartu dönemine ait iki kaya mezarı ile "T" şeklinde niş yer aldığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu kalıntılar klasik Urartu dönemi özelliği taşımaktadır" dedi.

Zernaki Tepe'deki kalıntılar 230-240 hektarlık geniş bir alana yayıldığını ifade den Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Buradaki ızgara plan göz önüne alındığında 7 bin ila 14 bin arasında insanın yaşadığı tahmin ediliyor. Su ihtiyacın nasıl karşılandığı şimdilik bilinmiyor. Tek su kaynağı tepenin eteklerinde bulunmaktadır. Zernaki Tepe'yi tek bir dönemde iskan edilmiş bir alan olarak düşünmek zor görünmektedir. Urartuları takip eden dönemlerde de iskan edilmiş olmalıdır. Burney'den başlayarak ve birçok araştırmacı tarafından sık sık tekrarlanarak, bunun hiç tamamlanmayan gizemli bir yerleşim olduğu hipotezleri yalnızca ardışık ve tekrarlayan gözlemlere dayanmaktadır. Kaçak kazılarla tahrip olmasına rağmen, yapı kalıntıları kalede halen görülebilmektedir. Buda burada yerleşilmiş olduğunu göstermektedir. Kaleyi çevreleyen sur duvarları da bu yerleşimdeki sürekliliğe işaret ediyor. Zernaki Tepe'yi Sasani Dönemi'ne kullanılmış olma ihtimali de bulunmaktadır. Ancak bu dönemde inşa edildiğini söylemek için arkeolojik daha çok veriye ihtiyaç bulunmaktadır. Sasani mimarisinde var olduğunu bildiğimiz harç ve tuğla Zernaki Tepe'de şimdiye kadarki verilerde gözlemlenmemiştir. Zernaki Tepe'nin ızgara plan tasarımı ve kenet sistemi, bölgedeki farklı bir kültüre mi yoksa Urartu dönemine mi işaret ediyor. Bu geniş yerleşimin belirli kısımları farklı zamanlarda iskan edilmiş görünüyor. Sonuç olarak, Zernaki Tepe'nin gerçek durumunun anlaşılabilmesi için gerek ızgara planlı mekan kalıntılarının bulunduğu alanda ve gerekse stadel olarak adlandırılan batı ucundaki bölümde detaylı araştırmalara ve arkeolojik kazılara ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla, Zernaki Tepe'de gerçekleştirilecek arkeolojik kazılar ile geçmişte hangi uygarlıklar tarafından kullanıldığı aydınlığa kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)

Kaynak: İHA