İzel: "Beyin gücümle zayıfladım"

25.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:41

"2020 Benim Yılım Olacak"





Son dönemde hızla kilo veren ünlü sanatçı, zayıflamasının nedeninin mide ameliyatı olduğunu iddia edenlere sitem etti ve ekledi: "Mide ameliyatı ile zayıfladığımı söylüyorlar. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Öncelikle sağlık açısından böyle bir şeye asla kalkışmam. Ben 2020 ile anlaşma yaptım. Müzikal anlamda üretmeye devam ediyorum. Sanat hayatımın en güzel yılının 2020 olacağına inanıyorum" dedi.

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