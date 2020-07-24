İzdiham yaşanmaması için camiye kontrollü giriş sağlanıyor
Vatandaşların kuyruklarda beklemesi İstanbul Emniyet Müdürü'nün Ayasofya'ya girişleri organize etmesi Vatandaşlara geçiş izni verilmesi Ayasofya-i Kebir Camiin içinden detay görüntüler İSTANBUL - Polis, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yönetiminde vatandaşların camiye girişlerine...
24.07.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:32
Vatandaşların kuyruklarda beklemesi
İstanbul Emniyet Müdürü'nün Ayasofya'ya girişleri organize etmesi
Vatandaşlara geçiş izni verilmesi
Ayasofya-i Kebir Camiin içinden detay görüntüler
İSTANBUL - Polis, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yönetiminde vatandaşların camiye girişlerine kontrollü olarak izin veriyor.
Kaynak: AA